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الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد الباز: الهيئة الوطنية للانتخابات أبطلت حجج المشككين ولن تخضع للابتزاز

محمد الباز
محمد الباز
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قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على التشكيك في عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024، صدر على خلفية ما يمكن تسميته "حجة البليد مسح التختة".

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك اتهامات استباقية، قابلته الهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة أداء يؤكد أنها لن تترك مساحة لإطلاق الشائعات.

وأردف الباز: "فيه ناس صعب تدخل السباق الرئاسي من مساره الطبيعي، فبيبطح نفسه على الهيئة والشهر العقاري والحكومة، وسبق أن توقعنا هذا، من نجوم الفلاش السياسي".

ولفت الباز، إلى أن الهيئة، لن تخضع للابتزاز، وأبطلت الحجج، بإعلانها أنها ترحب بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها.

وعقب الباز: "عندك مشكلة اشتكي وقدم دليل مادي ملموس، لكن أجيب قرايبي وأعيط وأقول فين الحرية، هذا مساس بالهيئة لن تقبله".

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