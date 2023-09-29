تعليم الدقهلية : ٣٨٧٥ مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣م وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة المدارس للاطمئنان على جاهزيتها للعام الدراسي.

وقال شعبان تم تجهيز المدارس بكل مايلزم العملية التعليمية من" اثاث - كتب مدرسية - هيئة التدريس اللازمة"وتم الانتهاء من الصيانة البسيطة بالمدارس وكذلك تم تطهير وتعقيم المدارس.

وأشار إلى أنه تم متابعة المدارس من قبل التوجيه ولجان المتابعة لمعرفة مدى استعداد كل مدرسة لبداية العام الدراسي الجديد و تم الانتهاء من توزيع الجداول والمهام الأدوار والإشراف مشددا على ممارسة الأنشطة لجذب الطلاب للمدرسة.

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