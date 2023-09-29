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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غداً.. الأقصر تستضيف ثالث أمسيات قافلة الشعر السعودي - المصري

القافلة السعودية
القافلة السعودية المصرية
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تستضيف مدينة الأقصر، مساء غد السبت ، خمسة من شعراء وشاعرات المملكة العربية السعودية، في ثالث أمسيات برنامج "القوافل الشعرية"، التي تنظمها أكاديمية الشعر العربي بالمملكة العربية السعودية، بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة. 

يشارك في أمسية الأقصر من شعراء وشاعرات المملكة: دلال راضي، ومحمد العطوي، وأحمد التيهاني، وسعاد أبو شال، وحسن الصميلي، وتأتي في إطار الاحتفاء بعام الشعر العربي. 

تقام أمسية الأقصر الشعرية، ضمن مجموعة من القوافل التي يتم تسييرها إلى عدد من البلدان بينها مصر، وفرنسا، وعمان والخليج العربي، والتي تهدف لنشر المحتوى الثقافي والشعر السعودي، وتعزيز الثقافة الأدبية في المجتمع، وجعل الأدب جزءاً من حياة الفرد ومصدراً رئيسياً للمعرفة، بجانب استعراض دور المملكة العربية السعودية وارتباطها بالشعر العربي مكانة وتاريخا وتأثيرا. 

كانت المحطة الأولي للقافلة الشعرية السعودية في جولتها بمصر، مدينة الإسكندرية التي استضافت شعراء المملكة في يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري، فيما استضافت القاهرة اللقاء الثاني، مساء أمس الخميس.

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السعودية القوافل الشعرية هيئة الأدب والنشر والترجمة الأقصر عام الشعر العربي
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