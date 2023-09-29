المغرب: جميع منشآت الطاقة تعمل بشكل طبيعي بعد الزلزال

أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية أن جميع منشآت الطاقة المغربية تعمل بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي وقع بداية الشهر الجاري، باستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في أحد محطات الكهرباء بمدينة ورزازات، لكن تم إصلاحها.

وأضافت الوزراة في بيان اليوم الجمعة أن المنشآت النووية لم تشهد "أية أضرار تُذكَر"؛ وذلك إثر الزلزال، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، الذي ضرب عدد من مدن وأقاليم المغرب في 9 سبتمبر الجاري، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير عشرات القرى والمدن وتشريد آلاف السكان.

وأوضح بيان وزارة الانتقال الطاقي المغربية أن المناجم الموجودة في أقاليم الحوز وتارودانت الأكثر تضررًا من الزلزال لم تشهد أي تأثر أو تغيير جوهري جراء الزلزال، مضيفا أنه تم تشكيل خلايا فنية لتقييم الأضرار والمخاطر المحتملة وحصرها.