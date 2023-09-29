حازم عمر يكشف أسباب ترشحه لانتخابات الرئاسة .. فيديو

أكد حازم عمر، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه حصل على 44 تزكية من نواب البرلمان لترشحه في انتخابات الرئاسة 2024، مضيفا: قرار الترشح له أسباب أولها أن الأحزاب نشأت لكي تحكم بالخبرات الكافية لتولي المسؤولية، والمعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي،

وقال إن حزب الشعب الجمهوري كان يهدف إلى تولي المسؤولية، بجانب أنه حزب يدعم الدولة المصرية والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي كل مرحلة على حدة.

وأشار عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدولة مستقرة وآمنة وهناك تحديات مختلفة عن الأخطار والتحديات السابقة، والتي كانت تتمثل في تحديات أمنية.

ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي شامل برؤية محددة وخطة وجدول زمني محدد؛ للخروج بمصر من عثرتها تتماشى مع الأيديولوجية اليسارية الوسطية، وتحتوي على حلول لمواجهة التحديات والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعلق عمر: ملف الإخوان موضوع شائك والشعب المصري لن ينسى ما قامت به الجماعة وانتهت إلى ما انتهينا إليه من سوء رؤية وسوء إدارة، منوها بأنه حال فض اعتصام الإخوان الفكري بعيدا عن التنظيم ممكن العودة للحياة السياسية بشكل متدرج وإلا سيكون خارجا عن القانون.



