دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يكتسح الجيش الرواندي بسداسية ويتأهل لدور المجموعات

اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي بسداسة مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ليحسم الفريق السماوي التأهل إلى دور الـ16 “المجموعات” من دوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف بيراميدز مصطفي فتحي 4 أهداف “سوبر هاتريك” في الدقائق 18 و56 و61 و81 ووليد الكرتي في الدقيقة 22 ومحمد الشيبي في الدقيقة 70، بينما سجل هدف الجيش الرواندي اللاعب موبوما في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وشهد الشوط الأول تعرض إبراهيم عادل نجم بيراميدز لإصابة مبكرة في الكاحل وخرج مصابًا وتم الدفاع باللاعب مصطفى فتحي بدلا منه.

وكان بيراميدز تعادل سلبيا في لقاء الذهاب الذي اقيم بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وجاء تشكيل بيرامبدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي