دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يحسم الشوط الأول بثنائية في شباك الجيش الرواندي

حسم فريق بيراميدز الشوط الاول متقدما على نظيره الجيش الرواندي بثنائية دون رد في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية بيراميدز مصطفي فتحي في الدقيقة 18 ووليد الكرتي في الدقيقة 22.

وشهد الشوط الأول تعرض إبراهيم عادل نجم بيراميدز لإصابة مبكرة في الكاحل وخرج مصابا وتم الدفاع باللاعب مصطفى فتحي بدلا منه.

وجاء تشكيل بيرامبدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي