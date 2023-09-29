مهاجم فيوتشر علي ردار فيتوريا لمعسكر أكتوبر

اقترب اللاعب أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر، من الانضمام خلال المعسكر المقبل للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، وأشاد المدرب البرتغالي بالمستوى الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة وتألقه فيوتشر في أول مباراتين مع الفريق هذا الموسم أمام فاركو والداخلية.



يدخل المنتخب الوطني معسكر خلال الايام القليلة المقبلة بداية اكتوبر المقبل، بالامارات وذلك ليواجه خلالها كلا من زامبيا يوم 12 والجزائر يوم 16 من نفس الشهر بالإمارات.

كان منتخب مصر قد خاص مباراتين في معسكر شهر سبتمبر الماضي، حقق الفوز في المباراة الأولى على حساب إثيوبيا بهدف دون مقابل في الجولة الاخيرة من تصفيات أمم إفريقيا، وفي المباراة الثانية خسر الفراعنة أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وديا.