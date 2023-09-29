حفل ختام الأنشطة الصيفية في «ثقافة الغنايم»

نظم قصر ثقافة الغنايم في محافظة أسيوط، الحفل الختامي لنشاطه الصيفي.

بدأ الحفل كلمة ترحيبية لمديرة القصر هبة حسين صبرة أكدت خلالها أهمية اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة وأن مبادرة «ثقافتنا في إجازتنا» أتاحت الفرصة للكثير من الموهوبين.

ووجه مصطفى العطيفي، رئيس مجلس مدينة الغنايم، الشكر للجهود المبذولة بالقصر والأنشطة الصيفية المتنوعة التي قدمت للرواد.

أعقب ذلك افتتاح معرض «للفن عنوان» الذي ضم العديد من اللوحات الفنية وبعض لوحات مجلة الحائط للأطفال نتاج ورش الفنون التشكيلية التي أقيمت على مدار الإجازة.

شملت الاحتفالية المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، عروض مواهب للأطفال في مجالي الغناء والتمثيل، واختتمت بتكريم الموهوبين والمبدعين من الاطفال المشاركين خلال الفترة الماضية ومنحهم شهادات تقدير، وذلك بحضور نخبة من أدباء وفناني ومبدعي الغنايم.