2659 مدرسة تستعد لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي بالقليوبية

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعداد القصوى بمدارس المحافظة، حيث تبلغ مدارس القليوبية 2659 مدرسة لاستقبال الطلاب الذين يبلغ عددهم 1565992.

وأكدت أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة أعمال التزيين والتجميل بفناء كل مدرسة بالإضافة إلى الفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس.



وشددت وكيل الوزارة، على ضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على القيادات التعليمية بالمديرية، ومديري المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتة إلى أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكده أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وشددت وكيله الوزارة، على الانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها، بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية، لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس.



يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

مدارس القليوبية

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