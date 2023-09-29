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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

موانى البحر الأحمر تشارك الاحتفال باليوم البحرى العالمى 2023 بإطلاق أبواق السفن

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر
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تلبية  لدعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة فى الاحتفال باليوم البحرى العالمى ، وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير قامت هيئة موانى البحر الاحمر صباح يوم 28 من سبتمبر.
وجرى إطلاق أبواق السفن الراسية على أرصفة الموانى التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث الهام ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار  "ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر" 
يشهد هذا العام  الذكرى  الخمسين لاعتماد  الاتفاقية  الدولية لمنع  التلوث  الناجم  عن السفن  ( ماربول )، وهي  المعاهدة  العالمية الأساسية  لمنع  تلوث البيئة البحرية بواسطة  السفن  لأسباب   تشغيلية  أو  عرضية .
واحتفاءً  بدور المنظمة البحرية الدولية وأعضائها في تحقيق  أهداف  هذه  المعاهدة  التاريخية ، تم دعوة  الدول الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة البحرية للاحتفال به ، والتأكيد على استمرار الالتزام ببنود تلك المعاهدة

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المنظمة البحرية الدولية مواني البحر الاحمر هيئة مواني البحر الأحمر
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