ضبط عاطلين بصحبتهما 4 أطفال يستغلوهما في التسول والتعدي عليهم جنسيًا بمدينة نصر

القت أجهزة الأمن القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم جنسيًا فى مدينة نصر.

كانت معلومات أكدتها التحريات افادت بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما أطفال أحداث.

وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.