ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين بصحبتهما 4 أطفال يستغلوهما في التسول والتعدي عليهم جنسيًا بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 القت أجهزة الأمن القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم جنسيًا فى مدينة نصر. 

كانت معلومات أكدتها التحريات افادت بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما أطفال أحداث.

وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

ads
اجهزة الأمن القبض تشكيلا عصابيا إستغلال الأطفال اعمال التسول مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول
ads