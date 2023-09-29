مؤسس "ازرع شجرة": استهدفنا رفع الوعي البيئي بجانب تجميل مصر

قال نبيل محروس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ازرع شجرة، إن مبادرة "ازرع شجرة" تستهدف تجميل مصر ونشر وتعميم فكرة البيئة الخضراء، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

وأضاف "نبيل محروس" خلال حواره ببرنامج "٨ الصبح" عبر فضائية “dmc”، اليوم الجمعة، ان بداية المبادرة عام ٢٠١٧ كانت تشمل زراعة مليون شجرة فقط، ولكن الرئيس السيسي وجه بزراعة 100 مليون شجرة، متابعا "نجحنا في تحويل أكبر مقلب قمامة في القاهرة إلى أكبر مركز وعي بيئي في الشرق الاوسط".

كما لفت الى ان مبادرة “ازرع شجرة” استهدفت الأطفال والشباب، من خلال رفع الوعي بأهمية الزراعة والحفاظ على البيئة، موضحا ان العمل تم داخل محافظات سوهاج والأقصر والفيوم، وذلك لكونهم المحافظات الأكثر تيسيرا في العمل، مناشدا كافة المحافظات بتوفير الدعم للمبادرة.