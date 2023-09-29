مهرجان الإسكندرية المسرحي يسدل ستار دورته الـ 13 ويعلن الفائزين.. صور

شهد مسرح قصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في دورته الـ 13.

وقدمت إدارة المهرجان الشكر لكل من ساهم في إظهار ونجاح المهرجان بهذا الشكل وعلى رأسهم وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نفين الكيلاني وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ولكل الشباب المتطوعين والمسارح التي استضافت العروض، والشكر أيضا لجمهور الإسكندرية لمتابعتهم المهرجان.

حضر الحفل الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، والدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان، والفنانه سما إبراهيم، ومحمد رضوان، وماريا اسامة، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين ومحبي الفن بالإسكندرية.

تضمن الحفل تقديم أوبريت للمهرجان، إضافة إلى تكريم للوفود المشاركة ولجنة التحكيم واللجان المنظمة للمهرجان واختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الجوائز .

وكرم المهرجان عدد من الفنانين السكندرين أصحاب الانجازات بالاضافة لتكريم عدد الفنانين اصحاب البصمة المميزة في الأعمال الفنية من ابناء الإسكندرية وهم: الفنانة سماء ابراهيم، والفنان محمد رضوان، وماريا أسامة.

وأعلنت لجنة تحكيم الدورة الثالثة عشر من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" وذهبت جائزة أفضل مكياج إلى نادين أشرف عن عرض "النطحة" من مصر، وحصل على أفضل ملابس نصار النصار من الكويت عن عرض "ماردين"، وحصل على أفضل إضاءة مركز ثانى إيهاب زاهدة من فلسطين عن عرض "بيدرو والنقيب"، وحصل على المركز الأول سعيد الهرش عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، أما جائزة الديكور فقد حصل عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات على أفضل ديكور مركز ثان، وحصل على المركز الأول عرض "بيدرو والنقيب" من فلسطين.

وحصل علي جائزة الموسيقى في المركز الثاني أسامة إسماعيل عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، وحصل على المركز الأول محمد النصار عن عرض "ماردين" من الكويت، كما حصل على أفضل كيروجراف "دور ثاني هاني فاروق" عن عرض النطحة، وحصل على أفضل كيروجراف دور أول على الشوالى عن عرض "ملف 12" من العراق، أما أفضل نص مسرحي دور ثان فقد حصل عليه نص "إصبع روج" من سلطنة عمان، وحصل على المركز الأول عرض "ماردين" من الكويت.

وحصلت على أفضل ممثلة دور ثان مركز ثاني ميرنا أحمد عن عرض "البؤساء" من مصر، وحصلت على أفضل ممثلة دور ثان مركز أول نادين أشرف من عرض "النطحة" من مصر، كما حصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز ثان زهرة الحواوي من "المغرب"، وحصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز أول سارة رشاد عن عرض ماردين من الكويت، كما حصل على أفضل ممثل دور ثان مركز ثان يوسف حسام عن عرض "البؤساء" من مصر، وحصل على المركز الأول محمود توفيق عن عرض "النطحة" من مصر، كما حصل على أفضل ممثل دور أول مركز اول محمد التيتي من فلسطين ورائد الشريعي من فلسطين، وحصل على أفضل ممثل دور اول مركز أول محمود القطان من الإمارات، ووليد سالم من عمان.



وفاز العرض العراقى "ملف 12" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصل العرض الاسباني " فايروركس "على جائزة أهم قضية تمت مناقشتها في المهرجان، كما حصل عرض البؤساء على جائزة الحلول الخلاقة في المهرجان، وحصل على أفضل مخرج مركز ثان زياد هاني كمال عن عرض "البطحة" من مصر، أما أفضل مخرج أول فقد حصل عليها إيهاب زاهدة عن عرض "بدور والنقيب" من فلسطين، وحصل على جائزة أفضل عرض مركز ثان "إصبع روج" من سلطنة عمان، وحصل على أفضل عرض مركز أول "بيدرو والنقيب" من فلسطين.



وتحمل الدورة ال 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، وشارك بالمهرجان 14 عرضا مسرحيا من 11 دولة وهي: "مصر، وفلسطين، وإسبانيا، وسلطنة عمان، والمغرب، والعراق، وتونس، وإيطاليا، والأردن، والكويت، والإمارات العربية المتحدة".

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف الامكانيات كان يعرقل احلامهم ينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.