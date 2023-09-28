دوري النيل.. الإسماعيلي ينتصر على الاتحاد بثلاثية في مباراة مثيرة

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا مثيرًا على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة الثانية من دوري نايل المصري 2023 - 2024، حيث اتسم اللقاء شهد ندية كبيرة بين الطرفين.

تمكن الإسماعيلي من إنهاء الشوط الأول بالتاقدم بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحرز الثالث في بداية الشوط الثاني.

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء أحرزها حمدي النقاز، قبل أن يتعادل كريستوفر مابولولو في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وعادل الإسماعيلي للتقدم مرة أخرى قبل انتهاء الشوط الأول، عن طريق اللاعب عبدالرحمن مجدي، وبهدف ثالث أنهى سباق المباراة بين الفريقين بعد أن سجل ياو أنو هدف الدراويش بشباك زعيم الثغر في الدقيقة 58 من اللقاء.

بهذا الانتصار ، احتل الدراويش المركز السابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي، وظل الاتحاد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.