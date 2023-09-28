سكرتير محافظة شمال سيناء يتفقد التجمعات التنموية بمركز الحسنة

تفقد العميد أسامه الغندور وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة شمال سيناء تجمعي النوافعة والدفيديف بمركز الحسنة بوسط سيناء ، للوقوف علي أخر الاستعدادات داخل المرافق والمنشآت الخدمية بكل تجمع تمهيداً لافتتاح تلك المرافق قريبا في ذكرى الاحتفالات بانتصارات السادس من أكتوبر بدءا لتشغيلها فعليا وذلك بعد تلافي جميع الملاحظات الخاصة بها بما يضمن خدمة المواطنين داخل التجمع ولتحقيق المعيشة الكريمه والاستقرار لهم تنفيذا لتوجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وسبق توزيع تلك التجمعات علي مستحقيها من المواطنين خلال احتفالات أكتوبر العام الماضي حيث حصل كل منتفع علي منزل و٥ أفدنة شاملة شبكات الري وان كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة

التنموية فيضم ارض زراعية مجهزة ومنزل وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومرافق خدمية متنوعة.



بدأ السكرتير العام ومرافقوه تفقد المنشآت بكل تجمع بدءا من السوق والمسجد ومركز الشباب والرياضة والملعب الخماسي وغيرها من المنشأت والمرافق الخدمية بكل تجمع بعد تلافي جميع الملاحظات الخاصة وإزالة جميع المعوقات لتشغيل المرافق الخدمية والمنشآت بكل تجمع تنموي.

رافق سكرتير عام محافظة شمال سيناء خلال الزيارة كل من سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة

ومحمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء وطارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء وأحمد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسينية ووليد المنسي مساعد رئيس المدينة لشؤون التجمعات التنموية ومندوبين عن مديرية الأوقاف والشباب والرياضه

وباقي الجهات التنفيذية بالمدينة .