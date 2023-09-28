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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هيئة الرقابة النووية تشارك في اجتماع الشبكة العربية للطاقة الذرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس ادارة  هيئة الرقابة النووية والاشعاعية  اليوم  في اجتماع الشبكة العربية للهيئات الرقابية المنعقد على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة.

تم عقد الإجتماع تحت شعار "شراكة فاعلة في مجال الأمان والأمن النوويين وخارطة طريق عربية واضحة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية".

خلال الاجتماع، أثنى رئيس الجلسة من دولة العراق، على دعم مصر الدائم لجهود الشبكة العربية، وأعطى الكلمة لرئيس الهيئة تقديرا لدور مصر الداعم دومًا.

وفي كلمته، أكد شعبان إن مصر دائمًا على استعداد للتعاون وتقديم الدعم لكافة الدول العربية، وان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، حريصة على نقل المعرفة، و تبادل الخبرات ولديها من الخبرات الفنية التي يمكن من خلالها تقديم الدعم الفني وفتح أفاق للتعاون.

 الجدير بالذكر، ان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سبق وأن استضافت أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية في يونيو الماضى، لبحث وضع أول خارطة طريق اقليمية في مجال الاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والاشعاعية، ومن المزمع عقد إجتماع في ذات الشأن في محافظة أسوان في نوفمبر المقبل.

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الرقابة النووية والاشعاعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا
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