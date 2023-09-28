قصور الثقافة تناقش "دور الفن في نبذ العنف" ضمن برنامج قيم المواطنة بالمنيا

شهدت مدرسة السلطان حسن، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة في القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع محافظة المنيا.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "الفن ونبذ العنف" تحدث خلالها الشاعر جابر الزهيري عضو اتحاد كتاب مصر، عن مفهوم العنف وأسبابه ودور الفن فى نبذ العنف والتطرف وعلاقته بالمواطنة.

كما تناول دور الفن في الحفاظ على التراث والهوية الثقافية، موضحا أن ذلك يأتي من خلال غرس القيم والآراء التي تساعد الشباب على مواصلة إبداعاتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وضمن البرامج المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل والمنفذ من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، أقيمت ورشة اكتشاف مواهب من أبناء القرية في مجالات الإلقاء الشعري، الغناء والتمثيل إشراف المخرج أسامة طه.

برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، يقام ضمن نشاط قصر ثقافة أبو قرقاص بالتعاون مع الإدارة التعليمية، ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتقام فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى محافظة المنيا.