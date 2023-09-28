الإصابات تزيد من أوجاع أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا

يعانى فريق أتلتيكو مدريد من كثرة الغيابات فى قائمة فريقه المستدعاه، لمواجهة اليوم الخميس، أمام أوساسونا، وذلك خروج لاعبه سافيتش بسبب الإصابات.

وخرج ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد، من القائمة التي اختارها المدرب دييجو سيميوني، بسبب الحمل العضلي الزائد.

وتشهد قائمة الفريق المدريدى غياب توماس ليمار، رودريغو دي بول، وممفيس ديباي، وبابلو باريوس، ورينيلدو ماندافا، وتشالار سوينجو، وأنخيل كوريا للإصابة، والأستعانه بفريق الناشئين، أدريان نينيو وسليم الجباري وأيتور خيسميرا وماركو مورينو وإلياس كوستيس.

كما يغيب ديباي ودي بول وباريوس وسوينجو بسبب استمرار عملية تعافيهم من إصاباتهم في الوقت الحالي، بينما يغيب كوريا بسبب التواء طفيف في الركبة.

ويواصل ماندافا، التأهيل من إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى في فبراير الماضي، وأيضا ليمار الذي أصيب بتمزق في وتر أكيليس بالقدم اليمنى منذ 10 أيام.