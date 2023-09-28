المدرسة المنتجة بالقاهرة تجتمع للاستعداد للعام الدارسى الجديد

عقد الدكتور هانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأقسام ومتابعى المدرسة المنتجة بإدارات تعليم القاهرة.

بدأ الإجتماع بتهنئة الدكتور هانى فايز للحضور بقدوم العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣، كما قدم لهم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة فى العام الماضي، حيث تجلى هذا الجهد بنجاح وتطور منظومة الأسرة المنتجة بجميع الادارات ومدارسها بتعليم القاهرة.

وناقش "فايز"مع رؤساء الأقسام ومتابعى المدرسة المنتجة بالإدارات التعليمية عدة بنود منها:

▪︎الخطة المقترحة لتفعيل كافة الأنشطة الخاصة بالمدرسة المنتجة.

▪︎ اعمال المدرسة المنتجة فى العام الجديد.

▪︎ كيفية التغلب على المشكلات والصعوبات التى تواجه اعمال المدرسة المنتجة.

وعلى هامش الإجتماع قام مدير ادارة المدرسة المنتجة بتكريم موجهى عموم الانشطة الذين لهم أثر واضح وجهد ملموس فى تفعيل بروتوكولات التعاون مع المدرسة المنتجة، وهم تامر سليمان الموجه العام للمجال الصناعى، ومها سيد الموجه العام للاقتصاد المنزلى، وهالة زكريا الموجه العام للتربية الفنية، مقدما لهم الشكر والتقدير على حسن التعاون فى نجاح منظومة الأسرة المنتجة.

كما تم تكريم رؤساء الأقسام الذين بلغوا سن الشباب عرفانًا وتقديرًا لهم لما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، بالإضافة إلى تكريم الإدارات الفائزة بالمسابقات التى أعلنت عنها إدارة المدرسة المنتجة بالقاهرة، وهي:

●مسابقة الدعاية والاعلان، وفازت بها ادارة (السيدة زينب)

●مسابقة اعلى مبيعات، وفازت بها (ادارة غرب مدينة نصر)

●مسابقة ورش العمل، وفازت بها (ادارة القاهرة الجديدة)

وتم تكريم المشاركين بإعداد وتنظيم معرض (أهلًا مدرستى) والذى اقيم بمجمع مدارس الملك فهد النموذجية والذى افتتحه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظ القاهرة، وتكريم الإدارات المتميزة خلال حصاد عام 2022/2023

واختتم الدكتور هانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة الإجتماع بفتح باب المناقشة والحوار من قبل رؤساء أقسام ومتابعى الأسرة المنتجة بالإدارات التعليمية والرد على كافة استفساراتهم.

وأخيرًا قدم الشكر والتقدير لكل من يبذل الجهد لصالح الطلاب من خلال تفعيل مشروعات وأنشطة المدرسة متمنيا لهم عام دراسي موفق.

جاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية، وتحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات.