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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

آمن الشرقية يكثف جهوده لكشف هوية جثة شاب عثر عليها بترعة الإسماعيلية

ارشيفيه
ارشيفيه
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تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس جهودها لكشف الغموض عن جثة مجهولة الهوية لشاب فى بداية الثلاثينات عثر عليها بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل .

 كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر مجهول الهوية وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.  

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