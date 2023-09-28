غدا.. انطلاق القمة الشبابية العربية بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر

تستعد وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر، لإطلاق فعاليات « القمة الشبابية العربية » غدًا الجمعة ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، بمشاركة 200 شابًا من القيادات الشبابية المميزة من مختلف الدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالدولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو إعلان 2023 عاماً للشباب العربي .

تعد القمة الشبابية العربية حاضنة رئيسية لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال دعمها وتشجيعها العديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بدورهم ، وتستهدف تمكين الشباب العربي واشراكهم في العمل الشبابي والمجتمعي، وبناء وعيهم بأهم قضايا الوطن العربي المشتركة، وتنفيذ مبادرات شبابية لتعزيز الهوية العربية، ودعم الشباب من خلال إشراكهم في التنمية ، حيث تركز المبادرات والبرامج الموجهة للشباب العربي على رعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة بمجتمعاتهم.