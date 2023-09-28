حبس المتهم بقتل عامل بالمحلة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة قسم ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، حبس متهم بقتل عامل خلال مشاجرة بينهما بدائرة قسم ثان المحلة، لخلافات سابقة فيما بينها، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد كشفت ملابسات ما ورد لقسم شرطة ثان من أحد المستشفيات باستقباله عاملا سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، مقيما بدائرة القسم مصابا بجرح طعني وتوفـى متأثرًا بإصابته.

بالفحص وبسؤال أهلية المتوفـى اتهموا عاطلا له معلومات جنائية، مقيما بدائرة القسم بالتعدي على المتوفـى بالضرب بسلاح أبيض سكين، فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم ثان المحلة ومعاونيه، من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.