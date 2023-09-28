الدورى الإسبانى.. جريزمان وموراتا يقودان التشكيل المتوقع لأتلتيكو أمام أوساسونا

يحل فريق أتلتيكو مدريد فى تمام العاشرة والنصف، ضيفًا ثقيلاً على نظيره أوساسونا، وذلك على ملعب "آل سادار"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد مواصلة سلسلة النتائج الجيدة بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف فى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.



وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي: أوبلاك

خط الدفاع: فيتسل، مولينا، سافيتش، لينو، هيرموسو

خط الوسط: باريوس، ساؤول، ماركوس يورينتي

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.



ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز السابع برصيد 10 نقاط، بعد خوض 5 جولات فقط، بينما يحتل فريق أوساسونا المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.