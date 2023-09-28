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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاستخبارات الروسية تتهم إدارة بايدن بالتدخل الزائد في شئون سلوفاكيا

بايدن
بايدن
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 اتهم رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل في الشؤون السياسية والداخلية لسلوفاكيا.
وذكر ناريشكين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن إدارة جو بايدن زادت مؤخرًا من تدخلها في الوضع السياسي الداخلي بسلوفاكيا ووزارة الخارجية الأمريكية أرسلت تعليماتها إلى الحلفاء الأوروبيين للعمل مع الدوائر السياسية والتجارية المحلية لضمان نتائج التصويت التي يطالب بها الأمريكيون.
وأضافت الاستخبارات الخارجية الروسية أنه مع الأخذ في الاعتبار نوايا الولايات المتحدة، لا يمكن النظر إلى الانتخابات المقبلة في سلوفاكيا بوصفها تعبيرا عن الإرادة الحرة للشعب السلوفاكي، واستقلالها عن التأثير الخارجي.

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الاستخبارات الخارجية الروسية بايدن سلوفاكيا روسيا
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