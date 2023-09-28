الاستخبارات الروسية تتهم إدارة بايدن بالتدخل الزائد في شئون سلوفاكيا

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 02:19 م

اتهم رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل في الشؤون السياسية والداخلية لسلوفاكيا.

وذكر ناريشكين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن إدارة جو بايدن زادت مؤخرًا من تدخلها في الوضع السياسي الداخلي بسلوفاكيا ووزارة الخارجية الأمريكية أرسلت تعليماتها إلى الحلفاء الأوروبيين للعمل مع الدوائر السياسية والتجارية المحلية لضمان نتائج التصويت التي يطالب بها الأمريكيون.

وأضافت الاستخبارات الخارجية الروسية أنه مع الأخذ في الاعتبار نوايا الولايات المتحدة، لا يمكن النظر إلى الانتخابات المقبلة في سلوفاكيا بوصفها تعبيرا عن الإرادة الحرة للشعب السلوفاكي، واستقلالها عن التأثير الخارجي.