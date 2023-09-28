"الإسكان": اعتماد أول عقد تقنين بحصة عينية مقابل تنمية المناطق المضافة للشروق

اعتمد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أول عقد تقنين لأحد الكيانات بمنطقة "جنيفة " بمدينة الشروق، وذلك بمقابل الحصة العينية لصالح جهاز مدينة الشروق بمساحة (597ألف م2) نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية، وذلك ضمن خطة تقنين قطع الأراضى المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن ذلك يأتى ضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي والمضافة لأحوزة المدينة ومقررها الدكتور أحمد عمارة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وكذا إتاحة التعامل وذلك تحت رئاسة المهندس عبدالمطلب ممدوح “نائب رئيس الهيئه لقطاع التنمية وتطوير المدن”.

وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه بعد التخطيط العمرانى ستكون المنطقة إحدى المناطق المتميزة بالمدينة، نظراً لموقعها على طريق الإسماعيلية/ القاهرة شمال المدينة ومحاط بها مجموعة متميزة من المجتمعات العمرانية وصرح طبى كبير متمثل فى المركز الطبى العالمى، وامتيازات أُخرى تؤهلها لتكون محط أنظار المستثمرين فى الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، نظم جهاز مدينة الشروق برئاسة المهندس علي سعد، حملات نظافة استهدفت المدارس الحكومية بالمدينة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين جهاز المدينة والإدارة التعليمية، وحرصاً من الجهاز على تقديم الدعم اللازم للمنظومة التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسى 2023/2024.

وقام المهندس على سعد، يرافقه خالد حمدان، مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، بجولة لمتابعة الحملات الجاري تنفيذها داخل المدارس للتأكد من جاهزيتها والاستعداد الجيد للدراسة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تمت أعمال النظافة والتعقيم خلال الأسبوع الجارى داخل المدارس، وتشمل الفصول والأفنية وكذلك النظافة حول المدارس والطرق المؤدية لها لتشمل كافة المدارس استعداداً للعام الدراسى الجديد.

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