بالصور.. رئيس الهيئة البرلمانية يزكي السيسي للانتخابات الرئاسية

وقع المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية والأمين العام لحزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك خلال حضوره صباح اليوم لمقر مجلس النواب، للتوقيع على نموذج التزكية.

وقال "رشاد" في تصريحات له، إن ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة ضرورة وطنية ومطلب شعبي لاستكمال مشروعنا الوطني وترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة.

وأشار "رشاد" إلى أن تزكيته للرئيس السيسي رد لجزء من الجميل الذي قدمه رئيسنا وبطلنا الوطني المخلص في الزود عن الوطن والحفاظ على أمنه وسلمه..

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