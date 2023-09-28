وكيل "التعليم" بالإسماعيلية يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي 2023-2024

ناقش الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 وذلك خلال اجتماعا موسعا بادارة المتابعة وتقويم الأداء بالقاعه الرئيسية بديوان عام المديرية.

وأكد ضرورة متابعة جاهزية المدارس، مشددًا على قيام إدارة المتابعة بقيادة الأستاذ فتحي عبد الفتاح مدير الإدارة بتنفيذ المتابعة بشكل مكثف للاطمئنان على الانتهاء من جميع أعمال الصيانه البسيطة ورفع تقرير بهذا الشأن بمدارس التعليم العام والتعليم الفني.

كما أكد وكيل الوزارة، أهمية قيام المتابع بملاحظة تطبيق مجموعات الدعم المدرسي بصورة قانونية ووفق اللوائح والقوانين المنظمة لها إلى جانب التأكيد على صلاحية المدارس وكفاية هيئة التدريس لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.