ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "التعليم" بالإسماعيلية يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي 2023-2024

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يناقش الاستعدادات ا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناقش الدكتور  محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024  وذلك خلال اجتماعا موسعا  بادارة المتابعة وتقويم الأداء بالقاعه الرئيسية بديوان عام المديرية.

وأكد ضرورة متابعة جاهزية المدارس، مشددًا على قيام إدارة المتابعة بقيادة الأستاذ فتحي عبد الفتاح مدير الإدارة بتنفيذ المتابعة بشكل مكثف للاطمئنان على الانتهاء من جميع أعمال الصيانه البسيطة ورفع تقرير بهذا الشأن بمدارس التعليم العام والتعليم الفني.

كما أكد وكيل الوزارة، أهمية قيام المتابع بملاحظة تطبيق مجموعات الدعم المدرسي بصورة قانونية ووفق اللوائح والقوانين المنظمة لها إلى جانب التأكيد على صلاحية المدارس وكفاية هيئة التدريس لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.

ads
الاستعدادات النهائية الإسماعيلية العام الدراسي الجديد 2023 جاهزية المدارس وزارة التربية والتعليم
ads