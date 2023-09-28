الإثنين.. موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية المقرر يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر المقبل 2023.

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أن الكشف سيجري بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي ويوجد قاعات مكيفة للانتظار.

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أنه يمكن الحجز من خلال الرابط التالي من هنا

https://forms.gle/8MnJsHSMMcE4GGDj7

كما أوضح أن خطوات حجز تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد بالكليات كالتالي:

- تحميل وطباعة أذن دفع رسوم الكشف الطبي

- السداد بالبنك على أي من أرقام الحسابات الموجوده بالأذن

- الحصول على ايصال دفع رسوم الكشف الطبي (لإرفاق صورة منه اثناء التسجيل)

- ملء النموذج الموجود على الرابط الموضح أسفله لكل كلية

- تحميل نموذج الكشف الطبي وطباعته

- التوجه في اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:

- نموذج الكشف الطبي المطبوع مع ملء البيانات الخاصة بالطالب

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة شخصية للطالب

-إيصال دفع رسوم الكشف الطبي

- إيصال دفع القسط الأول

بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي حيث يوجد قاعات مكيفة للانتظار.