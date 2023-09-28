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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإثنين.. موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية

جمال سوسة
جمال سوسة
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أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية المقرر يوم الاثنين الموافق  2 أكتوبر المقبل 2023.

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أن الكشف سيجري بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي ويوجد قاعات مكيفة للانتظار.

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أنه يمكن الحجز من خلال الرابط التالي من هنا

https://forms.gle/8MnJsHSMMcE4GGDj7
 كما أوضح أن خطوات حجز تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد بالكليات كالتالي:
- تحميل وطباعة أذن دفع رسوم الكشف الطبي

- السداد بالبنك على أي من أرقام الحسابات الموجوده بالأذن

-  الحصول على ايصال دفع رسوم الكشف الطبي (لإرفاق صورة منه اثناء التسجيل)

-  ملء النموذج الموجود على الرابط الموضح أسفله لكل كلية

- تحميل نموذج الكشف الطبي وطباعته 
- التوجه في اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:
- نموذج الكشف الطبي المطبوع مع ملء البيانات الخاصة بالطالب 
-  صورة من بطاقة الرقم القومي
- صورة شخصية للطالب 

-إيصال دفع رسوم الكشف الطبي
-  إيصال دفع القسط الأول
بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي حيث يوجد قاعات مكيفة للانتظار.

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الحاصلين على الثانوية العامة الدكتور جمال سوسة جامعة بنها الأهلية بالعبور رئيس جامعة بنها
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