«الدفاع الموريتانية»: نجحنا في تطبيق استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب

قال وكيل وزارة الدفاع الموريتانية اللواء سليمان أبوده إن موريتانيا نجحت في السنوات الأخيرة في تطبيق استراتيجية فعالة وناجعة لمكافحة الإرهاب.

وأكد أبوده - خلال ندوة في قاعة المؤتمرات في وزارة الدفاع الموريتانية حول المقاربة الموريتانية ودور العلماء الموريتانيين في محاربة الإرهاب والتطرف - أن بلاده نجحت في مواجهة الإرهاب ومختلف أشكال الغلو والتطرف، ضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، رغم كل التقلبات التي عرفتها منطقة الساحل التي تعتبر ملاذا للإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود.

وشارك في الندوة - إضافة إلى كبار ضباط الأركان الموريتانيين وقادة الأفرع - وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة أمينه العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وبعض الضباط والسلطات الإدارية والفقهاء.