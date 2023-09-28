أمانة المرأة بـ«الشعب الجمهوري» في الدقهلية تواصل فعاليات مبادرة «حواء تنتج».. صور

استمرت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري فى محافظة الدقهلية بقيادة ريهام محفوظ أمينة المرأة في تفعيل مبادرة "حواء تنتج" حيث قامت أمانة المرأة بزيارة مركز الجمالية والالتقاء بأكثر من ٢٠ سيدة وفتاة لتدريبهم على حرفة التفصيل والحياكة وذلك داخل مقر الحزب بالجمالية.



جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب وأحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والنائب أسامة عبد العاطي أمين المحافظة وعضو مجلس النواب ومحمد حمودة أمين التنظيم.

فيما تم عقد اجتماع مصغر مع بدوي الظريف أمين مركز الجمالية وغادة الشهاوي أمينة المرأة بالجمالية وذلك بعد تدشين مبادرة حواء تنتج وقد تم التنويه خلال الاجتماع بضرورة الترويج لفكرة المبادرة والاستعداد التام لاستيعاب من ترغب فى التعلم والعمل وخاصة من السيدات المعيلات والتى ليس لهن سوى العمل لمساعدتهم على مواجهة الحياة.

كما تم الاتفاق مع سيدات المركز على ضرورة نشر فكرة البحث عن حرف وامتهانها ومدى أهمية ذلك وأثره على فكر المرأة بعد أن أصبحت منتجة ومتمكنة ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

كما تم التنويه على ضرورة التواصل مع أمين التنظيم للحزب وكذلك أمينة المرأة لمواجهة أى مشكلة يتعرضن لها وإيجاد الحلول المناسبة والتى تتلاءم مع طبيعة تلك الأسر .

كما تم الاتفاق على ضرورة تواصل سيدات المركز مع أمينة المرأة وأمين المركز لإتاحة فرص عمل متعددة ببعض مصانع الجمالية والتواصل مع أمينة المرأة بالدقهلية لحزب الشعب الجمهورى لتقديم الخدمات المتاحة وتوفير فرص عمل وتوظيف بالمنصورة للسيدات اللاتي يرغبن فى الحصول على الوظيفة.

كما تم مقابلة أكثر من سيدة من سيدات المركز الغير قادرات لبحث توفير وسيلة للدخل وتعلمن حرفة التفصيل والحياكة وغير قادرات على الحصول على ماكينات تفصيل وخياطة وبالفعل تم البدء بتوفير ماكينات الخياطة وجاري التواصل مع سيدات المركز لتقديمها وبدون مقابل تشجيعًا لهن.

IMG-20230928-WA0015

IMG-20230928-WA0016

IMG-20230928-WA0020

IMG-20230928-WA0021

IMG-20230928-WA0012

IMG-20230928-WA0009

IMG-20230928-WA0001

IMG-20230928-WA0002

IMG-20230928-WA0022

IMG-20230928-WA0017

IMG-20230928-WA0007

IMG-20230928-WA0008

IMG-20230928-WA0006

IMG-20230928-WA0003

IMG-20230928-WA0013

IMG-20230928-WA0014

IMG-20230928-WA0004

IMG-20230928-WA0005

IMG-20230928-WA0018

IMG-20230928-WA0019

IMG-20230928-WA0010