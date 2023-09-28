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الخميس 28 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على تباين في الاداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها أمس الأربعاء، على تباين في الاداء، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.1 %، عند 11.865،32 نقطة.

 وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.03 %، ليستقر عند 961،59 نقطة، وسجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، استقرارا في نسبة 0.03 % بمجموع 876،98 نقطة.

 وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على تراجع بنسبة 0.6 % بمجموع 10.856،58 نقاط.

 وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 182 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 609 مليار درهم مغربي.

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بورصة المغرب تباين الأسهم المتداولة
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