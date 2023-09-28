بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 54ر8 نقاط ليبلغ مستوى 73ر6886 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر228 مليون سهم، عبر 11690 صفقة نقدية، بقيمة 4ر43 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 86ر8 نقاط ليبلغ مستوى 38ر5717 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة، من خلال تداول 3ر142 مليون سهم، عبر 5872 صفقة نقدية بقيمة 3ر15 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 69ر8 نقاط ليبلغ مستوى 81ر7520 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة، من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 5818 صفقة بقيمة 28 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 91ر7 نقاط ليبلغ مستوى 09ر5710 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة، من خلال تداول 1ر125 مليون سهم، عبر 4578 صفقة نقدية بقيمة 8ر13 مليون دينار كويتي.