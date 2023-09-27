"الكرملين": الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي" تم تنظيمه من قبل واشنطن ولندن

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الهجوم الإرهابي على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف بيسكوف، ردا على طلب صحفي للتعليق على مقالة جديدة للإعلامي الأمريكي سيمور هيرش بشأن تفجيرات "السيل الشمالي"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، إن: "المعلومات التي نشرها تتفق بالتأكيد مع البيانات المتوفرة لدى أجهزتنا الخاصة".

وتابع إن: "مثل هذا العمل الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة، التابعة بما في ذلك لشركة دولية مشتركة، تم تنظيمه بالطبع بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وهما متورطان بطريقة أو بأخرى في هذا العمل الإرهابي".

يشار إلى أن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش اتهم في تحقيق جديد واشنطن بالوقوف خلف تخريب خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بمساعدة دولة أوروبية.

جدير بالذكر أنه في 26 سبتمبر الماضي، تعرضت خطوط نقل الغاز الروسي عبر قاع البلطيق، السيل الشمالي والسيل الشمالي-2، للتفجير، وطالبت روسيا مجلس الأمن بفتح تحقيق دولي مستقل لعدم ثقتها في التحقيقات الأوروبية في تفجير الخطوط.