إدارة بايدن تقرر تعليقًا مؤقتًا لبعض المساعدات الخارجية للجابون

علقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعض المساعدات للجابون في أعقاب التطورات السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكر تقرير "صوت أمريكا" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن عن "توقف مؤقت في بعض برامج المساعدة الخارجية للجابون".

وقال بلينكن إن التعليق لن يؤثر على عمليات الحكومة الأمريكية في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا، كما لم يوضح ما ستتأثر به البرامج الممولة من الولايات المتحدة أو مقدار الأموال التي سيتم تعليقها.

ونقل تقرير "صوت أمريكا" تصريحات بلينكن إذ أكد أن "هذا الإجراء المؤقت يتفق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليون آخرون، وسيستمر أثناء مراجعة الحقائق على الأرض في الجابون.. نواصل أنشطة الحكومة الأمريكية في الجابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية التي تدعم المواطنين الأمريكيين".