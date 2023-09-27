المؤبد لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل وربة منزل لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء، بالسجن المشدد من 3 سنوات حتي المؤبد.

جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2442 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 215 لسنة 2021، قيام المتهمين «علي. ح، عاطل»، «ايناس. ك، ربة منزل»، أنه في العام الماضي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وجاء في تحريات المباحث التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أنه بإجراء عملية شرائية بمعرفة مصدره السري لقطعة من جوهر الحشيش المخدر من المتهمين أبصر المتهمة الثانية تستخرج من حقيبة بحوزتها قطعة لمخدر الحشيش سلمتها للمتهم الأول فسلمها بدوره للمصدر السري فتمكن من ضبط المتهمة الثانية ولاذ الأول بالفرار.

وبتفتيش حقيبة بحوزة المتهمة عُثر بداخلها على 20 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى لمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة لمادة سمراء اللون، وثبت أنها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وتم القبض على المتهمة الثانية ولاذ الأول بالفرار، ووجهت لهم النيابة العامة، تهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات شمال القاهرة التي قضت بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد غيابيًا، والمشدد 3 سنوات للثانية، وتغريم كلًا منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط.