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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري المصري.. تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة زد

علاء عبد العال
علاء عبد العال
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أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة زد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الجونة لمواجهة اليوم كما يلي:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود - أليو جاتا

خط الوسط: عبدالله عابدي - نور السيد - عبد الفتاح شيتا

الهجوم: أيمن موكا - كريم ممدوح - حسام إيفونا.

ويستضيف فريق الجونة نظيره زد على ملعب خالد بشارة، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري الممتاز.
 

كان الجونة افتتح مشواره في مسابقة الدوري الأسبوع الماضي بالتعادل الايجابي أمام سموحة. 
 

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