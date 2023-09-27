وزارة العمل: توعية عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببور سعيد بالحقوق والواجبات في مواقع الإنتاج

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعية بعنوان "أنواع عقود العمل والإجازات فى قانون العمل 12 لسنة 2003 "، وتحت شعار "حقوقك وواجباتك فى العمل"، وذلك بداخل شركة النيل للمنسوجات بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار بحضور 25 عامل وعاملة، بهدف تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال من أجل الإستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف داخل أماكن العمل المختلفة بالتعاون والتنسيق مع مختلف المنشآت بهدف تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه عملهم، ودور الوزارة في حماية حقوق العمال ومكتسباتهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الندوة ألقت الضوء على مفاهيم الحقوق والواجبات بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة، وبما يكفل تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وبناء علاقات عمل مستقرة وناجحة وقوية بين الإدارة وعمالها، مع شرح أنواع عقود العمل والإجازات السنوية طبقًا لأحكام ونصوص القانون، بحضور أحمد أبو المعاطى مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد، ومروة على، ورشا عكاشة مفتشين مكتب تفتيش بورسعيد، ودعاء حمدى، اسلام ناجى مفتشين مكتب علاقات بورسعيد، كما شهدت الندوة تفاعل كبير من الحاضرين والرد على استفساراتهم حول العديد من مواد القانون.

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