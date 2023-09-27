عودة الجندى الأمريكى ترافيس كين المحتجز فى كوريا الشمالية إلى واشنطن

أكدت واشنطن أن الجندى الأمريكى ترافيس كينج بات لدى الجهات الأمريكية بعد طرده من كوريا الشمالية، بحسب سكاى نيوز.

وقالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها ستطرد الجندى الأمريكي ترافيس كينج، بتهمة "دخوله بشكل غير قانوني" إلى أراضيها قبل أكثر من شهرين.



المواطن الأمريكى البالغ من العمر 23 عاما، عبر الحدود بين الكوريتين خلال جولة فى المنطقة الأمنية المشتركة فيى 18 يوليو الماضي.



وبحسب الوكالة، فإن "التحقيق مع الجندي الأمريكي ترافيس كين، الذي تم اعتقاله بعد تجاوزه بشكل غير قانوني لأراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عبر منطقة بانمونجوم الأمنية المشتركة، قد اكتمل".



وخلص التقرير إلى أن "الوكالة المختصة في كوريا الشمالية قررت ترحيل ترافيس كينج... وفقا لقانون كوريا الشمالية"، دون أن يوضح كيف سيتم التسليم ومتى.



وزعمت كوريا الشمالية في وقت سابق أن كينج "فر من العنصرية" عندما اعترفت للمرة الأولى بأنه كان محتجزا لديها الشهر الماضي، مشيرة إلى أنه طلب "اللجوء في بلدنا أو في دولة ثالثة".