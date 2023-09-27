رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور المواقع التراثية في  الأقصر

أكدت السفارة الامريكية لدي مصر فى بيانا لها اليوم أن رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز توجه إلى محافظة الأقصر يومي ٢٦ و٢٧ سبتمبر لزيارة مواقع التراث الثقافي المصري التي تدعمها الحكومة الأمريكية في مدينة إسنا. وقد التقى جونز خلال رحلته بمحافظ الأقصر مصطفى ألهم، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، والقطاع الخاص، والشركاء المحليين.

وقال جونز خلال جولته: "إنه لمن دواعي سروري الاحتفال بيوم السياحة العالمي في الأقصر، أعظم متحف مفتوح في العالم." وأضاف "لقد استثمرت الحكومة الأمريكية على مدى عقود في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لمصر، وتعزيز السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقد ركز رئيس الوكالة الأمريكية شون جونز خلال الرحلة على البرامج السياحية الشاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إسنا والتي تضع المدينة في موضع الترحيب بالزوار لخوض تجربة فريدة ورائعة. وبالإضافة إلى الاستثمارات في إسنا، تدعم الحكومة الأمريكية أيضًا محطة الهنادي لمعالجة المياه والتي ستقوم بتوسيع خدمات المياه في جميع أنحاء محافظة الأقصر عند اكتمالها. كما تدعم حكومة الولايات المتحدة أيضًا شركة إسنا للتغليف التي تقوم بتصنيف المنتجات الزراعية وفرزها وتعبئتها للتصدير.

وأضافت السفارة أن الحكومة الأمريكية استثمرت أكثر من ١٠٠ مليون دولار للحفاظ على أكثر من ٨٥ موقعًا ثقافيًا في مصر وحمايتهم. كما يشمل ذلك أيضا مشاريع هندسية ضخمة في محافظة الأقصر لخفض المياه الجوفية التي تهدد الآثار مثل مجمع معابد الأقصر والكرنك، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وتنمية السياحية، وتدريب مئات من علماء الآثار المصريين.