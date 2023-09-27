ads
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور المواقع التراثية في  الأقصر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أكدت السفارة الامريكية لدي مصر فى بيانا لها اليوم أن  رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز توجه  إلى محافظة الأقصر يومي ٢٦ و٢٧ سبتمبر لزيارة مواقع التراث الثقافي المصري التي تدعمها الحكومة الأمريكية في مدينة إسنا. وقد التقى جونز خلال رحلته بمحافظ الأقصر مصطفى ألهم، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، والقطاع الخاص، والشركاء المحليين.

 

وقال جونز خلال جولته: "إنه لمن دواعي سروري الاحتفال بيوم السياحة العالمي في الأقصر، أعظم متحف مفتوح في العالم." وأضاف "لقد استثمرت الحكومة الأمريكية على مدى عقود في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لمصر، وتعزيز السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي.

 

وقد ركز رئيس الوكالة الأمريكية  شون جونز خلال الرحلة على البرامج السياحية الشاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إسنا والتي تضع المدينة في موضع الترحيب بالزوار لخوض تجربة فريدة ورائعة. وبالإضافة إلى الاستثمارات في إسنا، تدعم الحكومة الأمريكية أيضًا محطة الهنادي لمعالجة المياه والتي ستقوم بتوسيع خدمات المياه في جميع أنحاء محافظة الأقصر عند اكتمالها. كما تدعم حكومة الولايات المتحدة أيضًا شركة إسنا للتغليف التي تقوم بتصنيف المنتجات الزراعية وفرزها وتعبئتها للتصدير.

 

وأضافت السفارة أن الحكومة الأمريكية استثمرت أكثر من ١٠٠ مليون دولار للحفاظ على أكثر من ٨٥ موقعًا ثقافيًا في مصر وحمايتهم. كما يشمل ذلك أيضا مشاريع هندسية ضخمة في محافظة الأقصر لخفض المياه الجوفية التي تهدد الآثار مثل مجمع معابد الأقصر والكرنك، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وتنمية السياحية، وتدريب مئات من علماء الآثار المصريين.

ads
بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز
ads