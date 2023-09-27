وكيل "الشيوخ" يستقبل وفدا هنديا ويشيد بالعلاقات الثنائية المتميزة

استقبل المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، وفدًا هنديًا برئاسة كل من إم . أبافو رئيس المجلس التشريعى لولاية تاميل نادو السيد بيسواجيت دايمارى رئيس المجلس التشريعى لولاية آسام .

ورحب "أبوشقة" بالوفد الهندى مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا ان هناك جذورا عميقة ممتدة عبر التاريخ كما ان هناك قواسم مشتركة بين بلدينا تؤكد اننا امام بلدين عريقين و شعبين عظيمين.

كما أشاد " أبوشقة " بالتعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات عديدة وخاصة الاتصالات مرحبا بالاستثمارات الهندية فى مصر خاصة فى ظل ما تشهده مصر من امن وامان تحت قيادة الرئيس السيسي مما يؤكد انها ارض خصبة للاستثمار .

ومن جانبه توجه سفير جمهورية الهند بالقاهرة بالشكر للمجلس معربا عن سعادته بالترحيب بالوفد البرلمانى الهندى.

وقال السفير الهندي، إن بلدينا من أصحاب الحضارات العريقة التى تمتد علاقاتها لأكثر من ٤٠٠٠ عام و هناك رسائل متبادلة بين البلدين تشير إلى ان علاقاتهما تعود للقرن الثالث قبل الميلاد وقد حققت هذه العلاقات طفرة كبيرة موخراً وقد حان الوقت لدعم التعاون البرلمانى الثنائى بيننا.

كما أشاد الوفد بحفاوة الاستقبال متقدما بالشكر إلى أعضاء الوفد المصري، كما وجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ لزيارة الهند فى اقرب فرصة ممكنة.

وحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام النائب حسام الخولى، النائب ياسر زكى، النائب تيسير مطر، النائب عصام هلال والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.