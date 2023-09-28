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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. مدحت صالح يتغنى بأعمال الأساتذة على مسرح النافورة

الامسية الثانية للاساتذة بالاوبرا

مدحت صالح
مدحت صالح
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تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واستمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفني الأساتذة الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقام الأمسية الثانية في الثامنة والنصف من مساء غدًا الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري على مسرح النافورة.

وخلالها يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعها الفريد.  

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يُعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور خالد داغر النجم مدحت صالح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
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