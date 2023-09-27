للمرة الثانية في تاريخها.. المغرب يفوز باستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025

كشفت بعض الصحف المغربية، عن فوز المغرب بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، للمرة الثانية في تاريخها بعد تنظيم الكان في 1988 والتي توج بها الفراعنة.

وأكد موقع "le360 " المغربي، أن المغرب تفوز بشرف تنظيم البطولة لعام 2025، خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، في القاهرة بحضور رئيسيه باتريس موتسيبي.

وفازت المغرب بملف تنظيم أمم أفريقيا 2025، بعد التقدم بـ 6 ملاعب عالية الجودة من حيث البنية التحتية وتمتعهما بالمواصفات المطلوبة من الكاف لإستضافة الحدث القاري.

وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب على ملاعب مولاي عبد الله بالرباط (66 ألف مقعد)، ملعب طنجة (88 ألفا)، ملعب أكادير (66 ألفا)، ملعب مراكش (55 ألفا)، ملعب محمد الخامس (55 ألفا)، وملعب فاس الكبير (66 ألف) وجميعها مجهزة بغرف الفار، كما تم وضع ملاعب بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس كملاعب احتياطية.