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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة الإنجليزية.. الننى يقود التشكيل المتوقع لأرسنال أمام برينتفورد

الننى
الننى
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يحل فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، ضيفاً على نظيره برينتفورد، فى تمام العاشرة إلا ربع، على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل أرسنال العديد من التغييرات عن لقاء توتنهام هوتسبير الأخير والذي انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، والتى يأتى أهمها الدفع بالفرعون المصرى محمد الننى العائد من الإصابة.

وجاء تشكيل فريق أرسنال كالتالى:
حراسة المرمى: رامسديل.
خط الدفاع: سواريس، ساليبا، كيويور، تومياسو.
خط الوسط: هافيرتز، محمد النني ، جورجينهو.
خط الهجوم: نيلسون، نكيتياه، راوي.
 

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كأس رابطة المحترفين الإنجليزية محمد النني ارسنال برينتفورد
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