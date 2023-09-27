رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الرئيس

شهد الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات احتفالية الجامعات المصرية بيوم تفوق جامعات مصر؛ لتكريم أوائل خريجي الجامعات لعام 2023، بمقر جامعة قناة السويس، للإعلان عن جيل جديد واعد ومتميز من شباب مصر.

وأرسل د. عصام فرحات رسالة شكر وتقدير واعتزاز بإنجازات ودعم فخامة الرئيس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وإتاحة الفرصة لرؤساء الجامعات والأساتذة للقاء بسيادته، مثمناً إنجازات الجامعات المصرية غير المسبوقة في عهد سيادته، وافتتاح جامعة المنيا الأهلية في إقليم شمال الصعيد لخدمة أبناء الصعيد، وبناء وعي حقيقي ودراية للطلاب بإنجازات الدولة المصرية ومشاركتهم في المشروعات القومية والتحديات التي تواجه الدولة.

وشارك في فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، عمداء الكليات، ومنسقي الأنشطة والأخصائيين بالجامعة، بحضور ما يزيد عن 500 طالب وطالبة من أوائل كليات الجامعة يرافقهم أولياء أمورهم.

وقدم الدكتور فرحات التهنئة للطالبة الزهراء سراج الدين محمد، لتشريفها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحصول على درع التفوق والمركز الأول علي الجامعات المصرية في قطاع الدراسات التربوية، ليكون حافزًا لها ولكل المكرمين في هذا اليوم التاريخي على مزيداً من النجاح والتفوق في حياتهم العملية وخدمة وطنهم، متمنيًا لها دوام التوفيق والتقدم والازدهار.

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