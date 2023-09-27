ads
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري نايل .. تعرف على قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي

طارق العشري ،المدير
طارق العشري ،المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على دخول ٢٢ لاعباً لقائمة معسكر الفريق لمباراة الإسماعيلي ،والمقرر إقامتها غداً الخميس ،على ملعب استاد الإسماعيلية ،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

واللاعبون هم :
حراسة المرمى:المهدى سليمان - عمر صلاح.

خط الدفاع :هشام صلاح -أحمد ياسين- سيف تقى- أحمد غنيم-  محمود شبانه - كريم الديب - عمرو صالح - إسلام ابو سليمه.

خط الوسط:مورو ساليفو - خالد الغندور -بلال السيد - عمر الوحش - هانى الطامى -بيكالى اوبامى -ناصر ناصر.

خط الهجوم:احمد عيد - رجب عمران- بنجامين بوايتنج - أحمد عادل ميسى -مابولولو.

ads
دوري نايل الاتحاد السكندري قائمة معسكر الاتحاد السكندري الإسماعيلي مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري
ads