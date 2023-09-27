دوري نايل .. تعرف على قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على دخول ٢٢ لاعباً لقائمة معسكر الفريق لمباراة الإسماعيلي ،والمقرر إقامتها غداً الخميس ،على ملعب استاد الإسماعيلية ،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

واللاعبون هم :

حراسة المرمى:المهدى سليمان - عمر صلاح.

خط الدفاع :هشام صلاح -أحمد ياسين- سيف تقى- أحمد غنيم- محمود شبانه - كريم الديب - عمرو صالح - إسلام ابو سليمه.

خط الوسط:مورو ساليفو - خالد الغندور -بلال السيد - عمر الوحش - هانى الطامى -بيكالى اوبامى -ناصر ناصر.

خط الهجوم:احمد عيد - رجب عمران- بنجامين بوايتنج - أحمد عادل ميسى -مابولولو.