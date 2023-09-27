لم يتحقق من قبل.. لاعب ريال مدريد يضرب رقمًا قياسيًا في دوريات أوروبا

ضرب الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد الإسبانى، رقما قياسيا خلال الموسم الجاري، على صعيد الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى الجارية حالياً.

وذكرت شبكة "هوسكورد" للأرقام والإحصائيات، إن تشواميني حقق 100% من التمريرات الطولية خلال الموسم الحالي بواقع 18 كرة طويلة صحيحة من أصل 18، وهذا لم يحدث من قبل.

وكشفت الشبكة عن أن تشواميني هو الوحيد الذي وصل إلى هذه الدقة في نسبة التمريرات، من بين 235 لاعبh في الدوريات الـ 5 الكبرى حاولوا تنفيذ أكثر من 15 كرة طويلة.

ويلتقى فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، بنظيره لاس بالماس، فى تمام الثامنة مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 7 من الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطتين.