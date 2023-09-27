الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للسياحة

تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للسياحة في مثل ها اليوم 27 سبتمبر من كل عام، باعتبار أن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، وفيها عشر الوظائف على مستوى العالم وتتيح سبل العيش لمئات الملايين، وفي ظل الاضطراب العام الذي لحق بقطاع السياحة جراء جائحة كوفيد 19، تبرز الفرصة لإعادة تعريق وإعادة تحديد اتجاه وسرديات الاستثمارات السياحية من أجل مستقبل أكثر استدامة للناس والكوكب والازدهار.

وحددت منظمة السياحة العالمية الاستثمارات باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل في يوم السياحة العالمي 2023، تسلط المنظمة الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات بهدف دعم التنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة 2030، والموجهة بشكل أفضل نحو الناس وكوكب الأرض والازدهار.

وتدعو المنظمة الشعوب بالمساهمة في تعزيز الاستثمارات السياحية من أجل عالم أفضل للجميع سواء في القوى العاملة في مجال السياحة التي توفر الكثير من فرص العمل للبشر وتساعد في تنمية الدول ايضا وتحت عنوان “الاستثمار في الازدهار” تقول المنظمة انه تعتبر برامج الرقمنة والابتكار أولوية استراتيجية لدعم الشباب والنساء بصورة خاصة، وذلك كركيزة أساسية لتنمية هارات القوى العاملة في قطاع السياحة أمر بالغ الأهمية لتحسين مهارات القوى العاملة في قطاع السياحة.

كما أن الحاجة العالمية إلى رفع مستوى الاستثمالر في البرامج التي تدعم وتحفز ريادة الأعمال وتخلق فرصا للابتكارات باتت أمراً ضرورياً في قطاع السياحة، ولتحقيق هذا النجاح، لنجعل من يوم السياحة العالمي هذا بمثابة دعوة للعمل للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص للتوحد حول استراتيجية جديدة للاستثمار السياحي.