الصين: المناورات العسكرية بالقرب من تايوان تهدف إلى "كبح جماح غطرسة الانفصاليين"

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على التصريحات الصادرة عن حكومة الصين والتي توضح فيها أن المناورات العسكرية التي تجريها الصين من وقت لآخر بالقرب من تايوان تهدف إلى "كبح جماح غطرسة الانفصاليين هناك".

وأشارت الصحيفة في تقرير إخباري أن حكومة تايوان كانت قد أعربت عن قلقها بشأن زيادة وتيرة المناورات العسكرية التي تجريها الصين من وقت لآخر بالقرب منها والتي تضمنت مؤخرا تدريبات عسكرية في منطقة مواجهة لجزيرة تايوان.

وتوضح الصحيفة أن تايوان، التي تعتبرها الصين جزء من أراضيها يجب أن يقع تحت السيادة الصينية، أعربت عن قلقها بعد أن رصدت عشرات الجنود والطائرات وقاذفات القنابل فضلا عن حاملة الطائرات شاندونج الصينية تقوم بأنشطة عسكرية بالقرب من أراضيها.

وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع في تايوان أعلنت اليوم الأربعاء أنها رصدت تحركات متزايدة من جانب الجيش الصيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث قامت 16 طائرة صينية بالدخول في مجال الدفاع الجوي في تايوان.

وتسلط الصحيفة الضوء في هذا السياق على تصريحات وزير دفاع تايوان التي يقول فيها أن معدلات المناورات العسكرية الصينية على هذا النحو المتزايد يثير الكثير من المخاوف وقد تخرج الأمور عن السيطرة مما ينذر بوقوع مصادمات بين الجانبين.

ويضيف التقرير في سياق متصل أن المتحدثة باسم إدارة شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني شو فينجليان أكدت في تصريحات صحفية من بكين أن الجانب الصيني قام بالفعل بإجراء العديد من المناورات العسكرية.

وأوضحت المتحدثة أن الهدف من تلك التدريبات التي يقوم بها الجيش الصيني هو حماية السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة الأراضي الصينية ومواجهة غرور العناصر الانفصالية الذين يسعون إلى فصل تايوان عن الأراضي الصينية، مشيرة في نفس الوقت إلى استمرار المناورات العسكرية الصينية حيث أن "استفزازات الانفصاليين في تايوان مازالت مستمرة من أجل الحصول على الاستقلال بالقوة وهو ما ينذر بتصعيد الموقف إلى حافة الهاوية".

ويلفت التقرير في الختام إلى أن تايوان سوف تقوم غدا الخميس بتدشين أول غواصة محلية الصنع من ضمن ثمانية غواصات تقوم بتصنيعها في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الصين.

