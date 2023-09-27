«بايرن ميونخ» يكتسح «بروسيا مونستر» في كأس ألمانيا

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا عريضًا على مضيفه، بروسيا مونستر (أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الألماني)، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

وافتتح تشوبو موتينج أهداف الفريق البافاري في الدقيقة 9 وأضاف كونراد لايمر الهدف الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يضيف فرانس كريتزيج الهدف الثالث في الدقيقة 45 واختتم ماتيس تييل بالهدف الرابع في الدقيقة 86.

وبهذه الانتصار، تأهل فريق بايرن ميونخ إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا (دور الـ32) إلى جانب أندية آينتراخت فرانكفورت فولفسبورج وهوفنهايم وكولن وفرايبورج ويونيون برلين.

وودع الفريق البافاري منافسات كأس ألمانيا في الموسم الماضي 2022-2023، من الدور ربع النهائي بعدما خسر أمام فرايبورج بهدفين مقابل هدف.